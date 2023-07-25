ضاحي خلفان: اليمن لا يعيش إلا برئتين مستقلتين شمالية وجنوبية

الشرق الأوسط
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ضاحي خلفان: اليمن لا يعيش إلا برئتين مستقلتين شمالية وجنوبية
Credit: MARWAN NAAMANI/AFP via Getty Image

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، أن اليمن "لا يعيش إلا برئتين" في إشارة إلى ضرورة قيام دولتين في هذا البلد.

وقال خلفان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كل محب لليمن عليه أن يدرك بأن اليمن لا يعيش إلا برئتين مستقلتين متعاونتين شمالية وجنوبية.. إن أُريدت له الحياة".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "أما من يقول غير ذلك فذلك في وهم ليس إلا...".

وكان خلفان قد قال قبل أيام إن "تقسيم اليمن الذي كان على زمن الأجداد يفترض أن يعاد.. هذه نصيحة ناصح... اللي مش مقتنع ينتظر".

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