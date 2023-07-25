دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، "تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن في منطقة جازان جنوبي غرب المملكة، بعد ثُبوت اتهامه بقتل والده طعنا بالسكين عدة مرات في رقبته"، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم محسن بن هواش بن محسن خصوي، سعودي الجنسية، على قتل والده، بطعنه بسكين عدة طعنات في رقبته، مما أدى إلى وفاته، بجانب تعاطيه أقراص الإمفيتامين المخدرة"، حسبما نقلت (واس).

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولفُحش عمله وبشاعة جريمته، مما يستوجب عقوبة رادعة له ولمن تُسول له نفسه الإقدام على مثل صنيعة وصيانة للدماء، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه"، طبقا للبيان الذي نشرته الوكالة.

وختمت الوزارة بأنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني يوم الثلاثاء، في منطقة جازان.