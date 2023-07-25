حرائق الغابات تلتهم 180 هكتارًا في أنطاليا جنوبي تركيا

قلق على سلامة السياح في اليونان بسبب موجة حر شديدة وحرائق غابات هائلة

شاهد لحظة اندلاع حرائق هائلة في اليونان بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا

(CNN)-- اندلعت حرائق غابات مساء الاثنين، وصلت إلى 180 هكتارًا في ساحل أنطاليا جنوبي تركيا على البحر المتوسط، وفقا لبيان بلدية أنطاليا.

قال رئيس بلدية أنطاليا محيتين بوسيك، الثلاثاء: "جهودنا لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت الليلة الماضية في منطقة كيمير في أنطاليا مستمرة بلا انقطاع".

وقال البيان إن 73 مركبة و223 فردًا يدعمون جهود الإطفاء.

وقال العمدة بوسيك خلال مؤتمر صحفي إن 180 هكتارًا من الأرض تضررت ولم يمكن السيطرة على الحريق بعد بسبب المنطقة شديدة الانحدار وتأثير الرياح الشمالية، وفقا للبيان.

صرح وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، خلال تصريح صحفي الثلاثاء، أن حرائق الغابات مستمرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، وأضاف: "سيستمر العمل بطائرات هليكوبتر خماسية الرؤية الليلية".

تم إخلاء 10 مساكن بالقرب من الحريق كإجراء احترازي. ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية الأناضول أن ستة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان.