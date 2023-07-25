القدس (CNN)-- قتل جنود إسرائيليون، الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل فترة وجيزة، وصلت سيارة تقل ثلاثة إرهابيين مسلحين إلى حي هاشومرونيم في نابلس، وفتحت النار باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بأنشطة روتينية في المنطقة".

وأضاف البيان: "وردا على ذلك، أطلق الجنود النار لتحييد الإرهابيين الثلاثة. كما عثر الجنود على ثلاثة أسلحة من طراز M-16 وبندقية وخراطيش ومعدات عسكرية وصادروها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة عن مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس". وحدد الوزارة أسماء القتلى وهم، نور العارضة البالغ من العمر 32 عاما، ومنتصر سلامة، 33 عاما، وسعد الخراز، 43 عاما.

وقال نبيل أبو ردينية المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الثلاثاء، إن "استمرار عمليات القتل اليومية، واقتحام المدن الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب المستوطنات، وخطط الضم والتوسع العنصري، وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد".

وأضاف أبو ردينة في بيان: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن، هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية".