دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الاثنين، ضبط 8 أشخاص بتهمة إدارة مسكن للقيام بأعمال منافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، في منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفراونية.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن "قطاع الأمن العام ممثل في مديرية أمن محافظة الفروانية تمكن من ضبط (8) أشخاص بتهمة إدارة مسكن للقيام بأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية في منطقة جليب الشيوخ، وذلك من خلال المتابعة الأمنية المستمرة".

وأضافت الإدارة أنه "جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، في تغريدة أخرى على حسابها بتويتر أن "الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، تمكنت من ضبط مكتبين وهميين للخدم يأويان (9) مخالفين لقانون الإقامة ويعملون باليومية في منطقة صباح الناصر، كما تم ضبط (13) مخالفاً في منطقة السالمية، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص واتخاذ الاجراءات القانونية ووضع بلوك على الشركة للمخالفين".