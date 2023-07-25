أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وقعت 27 منظمة غير حكومية على بيان يدين مقتل موظف برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في محافظة تعز اليمنية.

وعمل حميدي، وهو أردني الجنسية، لمدة 18 عامًا في مكاتب برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء السودان وسوريا والعراق، ووصل مؤخرًا إلى اليمن لتولي دور رئيس مكتب الوكالة في تعز.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه قتل بنيران مهاجمين مجهولين، الجمعة.

وأشارت المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة "أوكسفام" ولجنة الإنقاذ الدولية، إلى أنها "صُدمت وفزعت" من "مقتل" حميدي.

وجاء في البيان الذي وقعت عليه المنظمات: "مقتل الموظف في برنامج الأغذية العالمي حدث تراجيدي سيء للغاية".

وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان، الاثنين، إن الشرطة اليمنية اعتقلت 21 مشتبهاً بهم.

وتعز هي ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي محاصرة من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ حوالي سبع سنوات، مما أدى إلى "فرض حصار على السلع الأساسية والإمدادات الإنسانية لسكان المدينة"، وفقا للأمم المتحدة.

وتفاقم الصراع في اليمن بشكل مستمر منذ أكثر من عقد، ففي عام 2012، أطاح المتظاهرون بالرئيس آنذاك علي عبد الله صالح بعد عام من انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة عام 2011.

وفي عام 2014، سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وأزاحوا في نهاية المطاف الرئيس عبد ربه منصور هادي جانباً، مما أدى إلى تدخل التحالف الذي تقوده السعودية.