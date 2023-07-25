طائرات هليكوبتر أمريكية من طراز شينوك أثناء نقل القوات من موقع قتالي بعيد في 24 مايو/ أيار 2021 شمال شرق سوريا.

(CNN)-- أعلن سلاح الجو الأمريكي أن طائرة مقاتلة روسية حلقت "بشكل خطير بالقرب" من طائرة أمريكية دون طيار (درون) فوق سوريا، وألحقت بها أضرارًا بقنابل مضيئة، في أحدث سلسلة من الحوادث بين الجيشين في الشرق الأوسط.

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أن الطائرات الروسية اقتربت، الأحد الماضي، على بعد أمتار قليلة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper، كانت تشارك في مهمة ضد تنظيم داعش في سوريا.

وأوضح سلاح الجو أن إحدى الطائرات بدأت إلقاء قنابل مضيئة أمام الطائرة الأمريكية، مما ألحق أضرارًا بالغة بمروحتها، وتمكن طاقم الطائرة دون طيار من السيطرة على الطائرة وإعادتها إلى قاعدتها الرئيسية.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية، اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش: "إن تجاهل المقاتلة الروسية الصارخ لسلامة الطيران، ينتقص من مهمتنا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

ويُظهر مقطع فيديو للمواجهة من الطائرة الأمريكية دون طيار طائرة مقاتلة روسية تقترب من الخلف. ويُظهر الفيديو بعد ذلك الطائرة وهي تسقط قنابل مضيئة بالقرب من الطائرة.

وفي مواجهة مماثلة فوق البحر الأسود في مارس/ أذار الماضي، ضربت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-27 نفس النوع من الطائرات الأمريكية دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مروحتها ودفعها إلى الهبوط في الماء.

وأصبحت المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا شائعة بشكل متزايد.

ويعمل الجيشان في سوريا، ولكن لأغراض مختلفة: فالجيش الأمريكي جزء من الحملة المستمرة لهزيمة داعش، بينما يدعم الجيش الروسي نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.