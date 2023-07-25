دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل رجل الأعمال المصري نيجب ساويرس، في سجال مع مغرد بسبب تغريدة له تحدث عن فيها عن "اللجان الإلكترونية".

وكان ساويرس كتب تغريدة في 23 يوليو/ تموز الجاري قال فيها: "الكتائب الإلكترونية محتاجة تدريب هناك نقص في الخيال وتكرار للكلام والشتائم… محتاجين كورسات حديثة و مدربين جداد… جايز المرتبات ضعيفه برضه فالنوعية هابطة".

ورد عليه أحد المغردين بالقول: "أحسن لجان إلكترونية هي اللجان السعودية...حتى مستوى شتايمهم راقي ومحترم"، ليجيب ساويرس بالقول: "صح مصروف عليهم".

وكتب المغرد منصور الغامدي، تعليقا انتقد فيه ما قاله ساويرس وهاجمه بشكل شخصي.

ورد ساويرس، الاثنين، على المغرد بالقول: "سيدي لم أتكلم عنك أو أحد معين بل عن كتائب إلكترونية أعلم يقينا أنها تستخدم من الأجهزة المخابراتية في العالم كله لأغراض مختلفة"، حسب قوله.