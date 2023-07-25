تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية أضنة جنوبي البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أضنة أضنة التركية، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن الزلزال ضرب المدينة عند 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي لتركيا على عمق 11.27 كيلومتر، وفقا لـ(الأناضول).

وضرب الزلزال منطقة "قوزان" في ولاية أضنة، ولم تشر (الأناضول) إلى أضرار أو إصابات محددة بعد.

وكان زلزال قوي قد ضرب تركيا في فبراير/ شباط الماضي وأسفر عن عشرات آلاف القتلى في كل من تركيا وسوريا.