الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات

جانب من جهود السيطرة على الحرائق في الجزائر

(CNN)-- أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في الغابات.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان قصير، إنها "تمكنت من السيطرة على جميع حرائق الغابات".

وكان عدد قتلى حرائق الغابات ارتفع إلى 34 قتيلا بينهم 10 جنود، حسبما أفادت إذاعة "EPTV News" الرسمية الجزائرية، الاثنين، نقلا عن وزارة الداخلية وجماعات محلية.

وكانت حرائق الغابات انتشرت في 11 ولاية، وشارك أكثر من 8000 من رجال الإطفاء في جهود السيطرة على الحرائق، فيما تم إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق الغابات، وفقا لإذاعة EPTV.

وتم استئجار طائرات عسكرية كبيرة السعة من القوات الجوية لاستخدامها في مكافحة الحرائق، بحسب EPTV.

وتأتي الحرائق في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية وسط موجة حر.