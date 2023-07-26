القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت أحزاب مصرية دعمها ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها مطلع العام المقبل، فيما انتشرت لافتات على الطرق في بعض المحافظات للتعبير عن تأييدها للرئيس المصري.

وجاء حزبا المصريين الأحرار وحماة الوطن على رأس هذه الأحزاب المؤيدة للسيسي، في وقت سبق أن سياسيون ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، أبرزهم حازم محمد عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، إن الحزب اختار دعم ترشح السيسي لولاية جديدة، بسبب "توافق توجهات الرئيس مع برامج وأهداف الحزب منذ إنشائه، والمتعلقة بإنشاء جمهورية جديدة قائمة على اقتصاد قوي ومتنوع، مما يتطلب ضرورة استمرار ولايته لفترة جديدة لاستكمال تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، خاصة أن مصر نجحت في عبور العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية مما ينبئ بمستقبل أفضل الفترة المقبلة".

ويعد حزب المصريين الأحرار أحد الأحزاب الليبرالية في مصر، وأسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس عام 2011 بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، من بينهم عالم الفلك فاروق الباز.

وفُصل ساويرس من عضوية حزب المصريين الأحرار في عام 2017، وقبل أيام كتب ساويرس في حسابه عبر تويتر: "الحزب مات عندما تمت سرقته، وأصبح لا وزن له"، في معرض تعليقه على لافتات تعبر عن دعم الحزب ترشح الرئيس المصري.

وأشار عصام خليل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى مشروعات نُفذت في عهد السيسي خلال التسع سنوات الماضية، وأهمها من وجهة نظره هي "إنشاء مدن عمرانية جديدة، والتصدي لتأكل الرقعة الزراعية والتوسع في استصلاح أراضي جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير، وإنشاء العديد من المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات، وإنشاء بنية تحتية متطورة في كل أنحاء الجمهورية، وتطوير ملفي التعليم والصحة من خلال إنشاء جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجاوز محنة جائحة كورونا، وتنظيم المبادرات الرئاسية للقضاء على أمراض فيروس سي وغيرها".

وتبنى السيسي تنفيذ خطة للتنمية العمرانية 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية عبر زيادة مساحة العمران من 7% إلى 14%، ولتحقيق ذلك عمل على إنشاء 39 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وفقا لبيانات حكومية.

وأضاف خليل: "رغم أن ملف إنشاء الطرق الجديدة شهد تطورا ضخما على مستوى تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والمحاور والقطارات الكهربائية وإضافة خطوط المترو الجديدة وإنشاء أرصفة وموانئ إلا أنه واجه اعتراض من البعض رغم أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة واستيعاب الزيادة السكانية والتي بلغت 22 مليون نسمة منذ عام 2011 وهو ما يعادل عدد سكان دول عديدة".

وارتفع عدد سكان مصر من 79.6 مليون نسمة عام 2011 إلى أكثر من 105 ملايين نسمة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعرب رئيس حزب المصريين الأحرار عن ثقته في "قدرة السيسي على استيفاء شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، سواء من جمع تزكية أعضاء بمجلس النواب، أو جمع توكيلات من مواطنين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل"، كما أكد "توافر الخبرات والكفاءات بحزب المصريين الأحرار القادرة على دعم حملة ترشح الرئيس للانتخابات المقبلة، وذلك بالاستناد إلى أنظمة علمية لاستطلاع رأي المواطنين، وتنظيم حملات انتخابية مؤثرة سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة"، حسب قوله.

وأشار عصام خليل إلى أن خطة حزب المصريين الأحرار لدعم حملة ترشح السيسي مُؤلفة من 5 مراحل "بدأ تنفيذ أول مرحلتين بنشر إعلانات خارجية على الطرق ببعض المحافظات للإعلان عن دعم الرئيس، والثانية بعقد لقاءات افتراضية مع ممثلي الحزب خارج مصر للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم لدعم حملة السيسي، وسيتم الإعلان عن باقي مراحل الحملة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "هذه المراحل ستضم مفاجآت وأنظمة غير تقليدية في الدعاية الانتخابية".

من جانبه، قال رئيس حزب حماة الوطن، عمرو سليمان، إن المكتب التنفيذي للحزب وافق بالإجماع على دعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لـ"استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة التي أطلقها"، حسب قوله، مستشهدا في حديثه بملف الصحة، الذي "شهد تنفيذ مشروعات عديدة مثل البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي نجحت في القضاء على فيروس سي، بعدما كانت مصر تحتل المركز الأول في عدد المصابين بهذا المرض".

وتأسس حزب حماة الوطن في عام 2014، ويشغل المركز الرابع من حيث عدد الأعضاء الممثلين في مجلس النواب بإجمالي 23 عضوا، من بينهم 19 عضوا نجح من خلال نظام القائمة و4 بالنظام الفردي.

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "الحزب قرر تسخير كل الإمكانيات والجهود اللازمة لدعم الحملة الانتخابية للرئيس للفوز بولاية جديدة لإعطائه فرصة لاستكمال مشروع بناء الإنسان، الذي يتبناه الحزب، وكذلك استكمال المشروعات القومية العملاقة في كل القطاعات".

وذكر أن دعم الحزب للسيسي يأتي "بناء على أسس يراها الحزب في سياسة الرئيس وقدرته على استكمال تحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي".

واعتبر عمرو سليمان أن أبرز الأولويات المنتظرة من السيسي في الولاية الرئاسية المقبلة، هي "استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنشاء وتطوير مصانع جديدة وتعظيم المكون المحلي، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة، إضافة إلى استكمال تطوير ملف التعليم والاهتمام ببناء الإنسان بشكل أكثر فاعلية، ودعم محدودي الدخل"، حسب قوله.