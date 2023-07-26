السعودية: سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية.. ومقتل طاقمها

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية: سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية.. ومقتل طاقمها
صورة أرشيفية لعلم السعوديةCredit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف-15 إس.إيه) ومقتل طاقمها أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

قد يهمك أيضاً

الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب عسكرية ونجاة قائدها

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي: "عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (إف-15 إس.إيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار العميد المالكي إلى مقتل طاقم الطائرة، وأضاف أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.