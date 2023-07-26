السعودية: سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية.. ومقتل طاقمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف-15 إس.إيه) ومقتل طاقمها أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي: "عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (إف-15 إس.إيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار العميد المالكي إلى مقتل طاقم الطائرة، وأضاف أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".