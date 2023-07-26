أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء إنها لن تصدر أمرًا قضائيًا بعرقلة قانون صدر الإثنين يجرد المحكمة من قدرتها على الحكم على قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة".

وقالت المحكمة العُليا الإسرائيلية في حكمها إنها ستناقش القانون في سبتمبر/أيلول.

ودخل القانون حيز التنفيذ الأربعاء حسبما أعلن الكنيست الإسرائيلي، في واحدة من التعديلات على القوانين الأساسية في إسرائيل والتي تحل محل الدستور الرسمي، وتم تمرير القانون بعد تصويت أسفر عن حصول القانون على 64 صوتا مقابل صفر، وذلك في ظل مقاطعة معارضي القانون لعملية التصويت.

وقدمت مجموعات عدة، من ضمنها عرائض إلى المحكمة العُليا من أجل إبطال القانون.