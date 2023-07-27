دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان ديوان الرئاسة في الإمارات، مساء الأربعاء، وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وأخ رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تفاعلا واسعا.

وعلق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قائلا: "اتقدم بخالص العزاء لسمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وأخوانه الكرام ولأهلنا في الامارات الغالية بوفاة الشيخ سعيد بن زايد رحمه الله وانا لله وانا اليه راجعون".

من جهته قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص العزاء وصادق المواساة لأشقائنا بدولة الإمارات العربية في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم ورحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

وأعلن ديوان الرئاسة بالإمارات، في بيانه، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات: