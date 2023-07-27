أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استدعت وزارة الخارجية المصرية السفيرة الدنماركية، الخميس، بعد حرق نسخة من القرآن من جانب مجموعات يمينية متطرفة في العاصمة، كوبنهاغن، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وحدث حرق نسخة من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، ونُظمت احتجاجات مماثلة في السويد على مدار الأشهر الماضية، ما أشعل موجة إدانات في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إدانات من دول مثل العراق والجزائر وتركيا والسعودية.

ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، دعا نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ياسر هاشم، السلطات الدنماركية إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائيا وبما يتسق مع ادانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن الكريم".

وقال هاشم: "استمرار تكرار تلك الاحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الاسلاموفوبيا وازدراء الأديان".

ونشرت وزارة الخارجية الدنماركية تغريدة السبت قالت فيها إنها "تدين حرق نسخة من القرآن"، وقالت: "إن حرق النصوص المقدسة وغريها من الرموز الدينية عمل مخز لا يحترم دين الآخرين".