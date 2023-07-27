دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أسباب عدم قطع التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية والسياحية في البلاد، مشيرا إلى أنها "مصدر دخل قومي للدولة".

وقال مدبولي في كلمة له الخميس: "نحن كدولة ننظر إلى منظومة الاقتصاد ككل لذلك فالانقطاع الذي يحدث سيشمل الأحياء والمباني السكنية لكن لا يمكننا أن نقطع الكهرباء عن المستشفيات أو المنشآت الاستراتيجية".

وتابع رئيس الوزراء المصري قائلا: "وبشأن ما أُثير حول سبب عدم قطع الكهرباء عن المناطق الساحلية أو السياحية، لأننا يجب أن نتكلم بمنتهى الأمانة كمصريين المناطق الساحلية هي مصدر دخل قومي للدولة".

وأردف مدبولي قائلا: "هناك سياحة خارجية ستأتي إلى مصر وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة وهذا مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية وإذا قطعنا التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية فإن السائح لن يأتي".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة المصرية ستُعلن مواعيد قطع التيار الكهربائي في كل منطقة ابتداء من الإثنين المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن استراتيجية "تخفيف الأحمال" ستستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل وأشار إلى أن من الممكن أن تمتد لأول أسبوعين من سبتمبر/أيلول في حال استمرار درجات الحرارة العالية.