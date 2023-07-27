منهم مقيم مصري.. الكويت تنفذ الإعدام شنقا بحق 5 محكومين

صورة أرشيفية (تعبيرية) من عملية إعدام شنقا في الكويت العام 2013

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 5 محكومين بقضايا مختلفة موضحة الجرائم المرتكبة والتي ادينوا فيها، وفيما يلي القائمة التي نشرتها النيابة العامة بالدولة:

1- جمال كمال إبراهيم (مصري الجنسية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك بجريمة الزنا وارتكاب جريمة المواقعة بالرضا.

2- عبدالرحمن صباح عيدان سعود (مقيم بصورة غير قانونية) لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتنظيم والدعوة للاشتراك في جماعة محظورة (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش)...

3- عبدالعزيز نداء رشيد المطيري (كويتي الجنسية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار...

4- أحمد فوزان شبرم (مقيم بصورة غير قانونية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

5- جودي رافيندرا كوباربيرا (سيرلانكي الجنسية) لارتكابه جرائم حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي.