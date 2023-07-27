دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريح أدلى به عن الحرية في دولة يحكمها رجل واحد.

جاء ذلك في مقابلة عبر الفيديو لوزير الإعلام اللبناني على قناة الجديد، الثلاثاء، حيث قال: "انا هون بدي أقول اشي لأن الست ميسون (الإعلامية بقناة العربية السعودية ميسون نويهض والتي كانت ضيفة عبر الفيديو في المقابلة ذاتها) إذا كانت هي عم تشتغل أو غيرها انا ما بدي قول عن البلد الي هي عم تشتغل فيه بس أنه إذا في بلد مثلا فيه حاكم وحيد وهذا الحاكم ما حد فيه ينتقده، طيب بيكون في حرية؟".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات اللبنانية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأثارت تصريحات الوزير اللبناني ردودا بين نشطاء ذكروا بتصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي وانتقاده الحرب في اليمن واصفا إياها بـ"العبثية" مشعلا بذلك أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج على رأسها السعودية.

وأسفرت أزمة قرداحي حينها إلى جانب قضايا أخرى اعترضت عليها دول الخليج عن سحب بعض هذه الدول سفراءها من لبنان وطرد سفراء بيروت لديها.