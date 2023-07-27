دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، على التقارير حول "محاولة انقلاب" في النيجر وسط غموض مصير رئيس البلاد، محمد بازوم.

وقالت الخارجية في بيان نقتله وكالة الأنباء الرسمية السعودية: "تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر، وتؤكد حرص المملكة العربية السعودية على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، وتضامنها الكامل مع شعب النيجر، وتدعو الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد قالت في بيان الأربعاء إن النيجر تشهد "محاولة انقلاب"، ذاكرة أن "الإيكواس تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتدعو مدبري الانقلاب إلى إطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور ودون أي شرط".

وشهد صحفي على الأرض تحدث لشبكة CNN في العاصمة نيامي، إغلاق المجمع الرئاسي في النيجر، الأربعاء.

وجاء في بيان عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة، والتي لا تستطيع CNN التحقق منها، إن الرئيس محمد بازوم "في حالة جيدة".