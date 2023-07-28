دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، "صحة ادعاء تداولته بعض صفحات جماعة الإخوان المسلمين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة الدقهلية، بزعم تعرضه لانتهاكات".

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، مساء الخميس: "لا صحة لما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات".

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أن "المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية (إتجار بالمواد المخدرة)، وذلك عقب ضبطه وبحوزته (كمية من مخدري (الهيروين والشابو وسلاح ناري)".

وأردفت الوزارة قائلة إن المتهم "مطلوب التنفيذ عليه في حكم جناية (مخدرات) بالسجن (10) سنوات.. وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية".

وختمت الوزارة بيانها مؤكدة: "يأتي ذلك في ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب".