دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر:" بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي".

وفي الوقت نفسه، بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر برقية تعزية إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما بعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، برقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، بحسب وكالة (قنا).

وكان ديوان الرئاسة في الإمارات أعلن، مساء الأربعاء، وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وأخ رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.