دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة مستشار العاهل السعودي، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، الجمعة.

وجاء في بيان للديوان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وقدم المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، التعازي بوفاة المستشار الملكي: " خالص التعازي بوفاة الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير".

وتابع قرقاش قائلا: "زاملته في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدبلوماسية ممثلا قديرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان".