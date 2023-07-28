دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، الجمعة، أنها "ضبطت وافدا يحمل الجنسية السورية مخالفاً لنظام مزاولة المهن الهندسية، خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها فرق مأموري الضبط التابعة للهيئة على المنشآت الهندسية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، إن "الهيئة نجحت في ضبط وافد من الجنسية السورية، خالف المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية، وهي انتحال لقب (مهندس) في مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة للممارسة المهنية"، طبقا للبيان.

وأضاف المسؤول السعودي في البيان، أن "الهيئة أكملت الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، حيث صدر حكم قضائي بسجنه 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي لمخالفته للنظام"، حسب الوكالة.

وشدد المهندس العبداللطيف، على "ضرورة التزام المنشآت الهندسية والأفراد، بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي يهدف إلى حماية القطاع الهندسي من الممارسات غير النظامية، واتباع الإجراءات الموضحة في النظام تفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين"، طبقا لوكالة (واس).