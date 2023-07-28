دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بسخرية، على خبر يفيد بأن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وجه وزارة الشباب والرياضة بلعب جميع المباريات نهارا لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل سياسة تخفيف الاحمال، مما أثار تفاعلا.

وذكر الخبر الذي نشره موقع Economy plus المصري على تويتر: "رئيس الوزراء: وجهنا وزارة الشباب والرياضة بلعب جميع المباريات خلال فترة النهار لتقليل استخدام الكهرباء".

وعلق نجيب ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء الخميس، قائلا: "القرار الي بعده هايكون المطاعم تشتغل على الشموع وخليكم رومانسيين.. منقول من رضا صاحبي".

وأثار الخبر وتعليق ساويرس تفاعلا على موقع تويتر، وقال مغرد: "وبعد كده نستعمل المنجنيق للناس اللي ساكنه في ادوار عاليه توفيراً لكهربة الاسانسير بس لازم البلكونات تبقي مفتوحه".

ورد مغرد آخر ساخرا: "ومالوو الجري في النهار بركة و رزق".

وقال مغرد ثالث: "رومانسية في الظلام".

وكان رئيس الوزراء المصري أعلن في تصريحات، الخميس، أن الحكومة المصرية ستُعلن مواعيد قطع التيار الكهربائي في كل منطقة ابتداء من الإثنين المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن استراتيجية "تخفيف الأحمال" ستستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، وأشار إلى أنه من الممكن أن تمتد لأول أسبوعين من سبتمبر/ أيلول في حال استمرار درجات الحرارة العالية.