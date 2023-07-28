ردا على مقابلة مع CNN: سياسي إسرائيلي معارض يحذر من "انقلاب" نتنياهو

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— حذر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض، بيني غانتس، الجمعة، من أن عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحكم محكمة مستقبلي محتمل، بإلغاء إصلاحاته القضائية، سيكون بمثابة "انقلاب".

وكان بيني غانتس يرد على التغطية الإعلامية الإسرائيلية لمقابلة CNN، الخميس، مع نتنياهو، والتي رفض خلالها رئيس الوزراء التعهد لوولف بليتزر، بأنه سيلتزم بأي حكم محتمل للمحكمة العليا، يقضي بإلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال غانتس على المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر: "في بلد ديمقراطي، يحترم رئيس الوزراء ويتصرف وفقا لأحكام المحاكم، بغض النظر عن مدى اختلافه معها". "لا يوجد مجال للتفسير والمنطقة الرمادية - واضحة وسلسة".

وأضاف غانتس: "إذا لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب، حكم المحكمة، فسوف ينفذ انقلابا للنظام، من شأنه أن يغير طبيعة النظام في إسرائيل، وهو أمر ينفي شرعيته لتولي المنصب".

وعندما قام بليتزر، الخميس، بالضغط على رئيس الوزراء، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيلتزم بحكم يلغي القانون الذي يضعف الرقابة القضائية على الحكومة.

وقال نتنياهو لشبكة CNN، إن "ما تتحدث عنه هو وضع، أو وضع محتمل، حيث من المنظور الأمريكي، ستأخذ المحكمة العليا للولايات المتحدة تعديلا دستوريا، وتقول إنه غير دستوري. هذا هو نوع الدوامة التي تتحدث عنها، وآمل ألا نصل إلى ذلك". وحذر نتنياهو من أن البلاد يمكن أن تدخل" منطقة مجهولة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قالت إنها ستنظر في دعاوى الاستئناف ضد القانون في سبتمبر/ أيلول المقبل.