واشنطن توضح تفاصيل لقاء محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

(CNN) -- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في جدة حيث "بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جانبه، أكد البيت الأبيض، في بيان، أن سوليفان سافر، الخميس، إلى جدة، للقاء الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين من أجل"بحث القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام، منطقة الشرق الأوسط آمنة ومزدهرة ومستقرة ومترابطة مع العالم".

وأضاف البيان: "كما استعرض سوليفان التقدم الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن التي استمرت على مدى الأشهر الستة عشر الماضية ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب".

وتابع: "اتفق الوفدان على الحفاظ على المشاورات المنتظمة ومتابعة الأمور التي تمت مناقشتها على مدار اليوم".

وتأتي رحلة سوليفان في الوقت الذي تستكشف فيه الإدارة الأمريكية إمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وذكر الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية توماس فريدمان، بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بايدن أرسل سوليفان إلى المملكة لمواصلة استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق، وتحديد ما يتطلبه الوصول إلى مثل هذا الاتفاق.