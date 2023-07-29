دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، "صحة قيام نزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل بإضراب عن الطعام"، وأوضحت الوزارة أن تلك الأنباء مجرد "ادعاءات" تم تداولها عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نفى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل".

وأضافت الوزارة "أن ذلك يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية، لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت في وقت سابق، عبر تويتر "صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات".

وأوضحت الوزارة أنه "تُوفي أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية".