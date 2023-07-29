"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم منطقة السيدة زينب في سوريا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة "أعماق" للأنباء الموالية لتنظيم "داعش"، في بيان، الجمعة، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، الخميس، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من صحة ادعاء "داعش"، ولم يقدم التنظيم أي دليل يدعم إعلانه.

يذكر أن وزارة الداخلية السورية قالت، في بيان عبر قناتها على تلغرام، عقب الهجوم، إن "دوريات من شرطة ناحية السيدة زينب، وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف، حضرت إلى مكان التفجير إضافة إلى محافظ ريف دمشق وقائد الشرطة، وتم نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مشافي دمشق وريفها"، طبقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وتم تفجير الدراجة في منطقة بالقرب من مرقد شيعي قبل يوم واحد من حلول يوم عاشوراء.

ووصفت وكالة "سانا" الهجوم بأنه "انفجار إرهابي"، وعرض التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو لسيارة مفخخة ومبان متفحمة في المنطقة المحيطة بالانفجار.