السعودية.. تداول فيديو حول إغلاق منشأة تجارية وأمانة مكة توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانا صحفيا، السبت، للرد على مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق منشأة تجارية، مما أثار تفاعلا بين نشطاء ومغردين.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة، في بيانها عبر حسابها الرسمي على تويتر: "إشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه أحد المواطنين يتحدث عن الغرامات المسجلة على منشأته الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة، من قبل شركة (إجادة)، مما اضطره لإغلاق المنشأة بسبب الغرامات- على حد قوله".

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: "أنه بعد الاطلاع على سجل الزيارات للمنشأة نود إيضاح التالي: أن "عدد الزيارات التي تمت على المنشأة (5) زيارات، منها (2) عبارة عن تنبيه وتوعية دون فرض أي غرامات". وأكدت: "تم رصد (9) مخالفات على المنشأة، منها (5) مخالفات تم الاكتفاء بالتنبيه عليها، وفرض غرامة على (3) مخالفات نتيجة تكرارها وعدم التجاوب لحملات التنبيه، وغرامة واحدة تم إلغاؤها بعد اعتراض المواطن".

وأردفت أمانة العاصمة المقدسة أن "كافة المخالفات التي تم رصدها على المنشأة صحيحة وفق لائحة الغرامات والجزاءات ومخالفة لاشتراطات النشاط، التي اطلع عليها المواطن عند إصداره للرخصة وأقر بذلك".

واختتمت أمانة العاصمة المقدسة بيانها بقولها: "هذا وتؤكد أمانة العاصمة المقدسة على حرصها على دعم المنشآت التجارية، وتشجيع الجميع على ضرورة التقيد بالاشتراطات المطلوبة للنشاط، حفاظاً على سلامة المستهلك وسعياً لرفع نسبة الامتثال لدى كافة المنشآت التجارية".

وأثار رد أمانة العاصمة المقدسة تفاعلا بين نشطاء ومغردين، وإليكم أبرز التعليقات على البيان: