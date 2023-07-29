قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي في وفاة مستشاره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرسل قادة دولة الإمارات، السبت، برقيات تعازي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة مستشاره الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة في بيان: "بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى العاهل السعودي"، حسبما نقلت (وام).

كان الديوان الملكي السعودي أعلن، الجمعة، وفاة مستشار العاهل السعودي، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).