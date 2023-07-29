دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، كلمة في ذكرى عاشوراء (العاشر من محرم بالتقويم الهجري) تطرف فيها لإحراق نسخ من القرآن في كل من السويد والدنمارك، داعيا شباب المسلمين "أن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعًا عن دينهم".

وقال نصرالله وفقا لما نقلته قناة (المنار) التابعة لحزب الله: "يجب أن تفهم حكومتا السويد والدنمارك وكلّ العالم أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا الى نبيّها ولا الى مصحفها، و اذا كان هناك أمم لا تهتمّ ولا تهتزّ عندما يُساء الى رموزها المقدسة وتتعاطى مع الاعتداء بلا مبالاة فإن أمة الملياري مسلم ليست كذلك".

وتابع قائلا: "على الدول الاسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الانتهاك والاعتداء في السويد والدنمارك وأن يوجهوا رسالة حاسمة وقاطعة بأن الاعتداء مجددا سيقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لم تفعل الدول ذلك في يوم رفض الذلّ فإن على شباب المسلمين في العالم الغياري والشجعان أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعًا عن دينهم".

وأضاف: "كل الشباب المسلمين في العالم سيكونون في حِلّ إذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء وسيرى العالم حميّة هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعًا عن القرآن".