رغد صدام حسين تغرد عن قتال الحسين "بـ70 رجلا فقط" في عاشوراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين بذكرى عاشوراء (العاشر من محرم بالتقويم الهجري) والتي وافقت، يوم الجمعة، ملقية الضوء على قتال الحسين بن علي ومعه "70 رجلا فقط".

جاء ذلك بتغريدة لرغد على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قالت: "الإمام الحسين عليه السلام، هو جدنا الذي قاتل الظلم والطغيان، بسبعين رجلا فقط.. عظم الله أجرنا وأجركم بذكرى استشهاد جدنا الحسين، وثبتنا وإياكم على طريق الحق والعدل، الذي نسير به لنصره العراق وشعبه".

ويذكر أن عموم المسلمين يحيون العاشر من محرم "يوم عاشوراء"، وسط اختلاف كبير في طقوسه وشعائره بين أبناء الطائفة السنية الذين يرون أن عاشوراء هو يوم فرح وبين الطائفة الشيعية التي ترى أنه يوم حزن.

وعند عموم أهل السنة فإن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه النبي موسى ومن معه من "بني إسرائيل" من قوم فرعون حيث فلق النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده، ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية.

أما عند الشيعة فيوم عاشوراء هو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي لقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، ويحيون هذا اليوم بمظاهر رمزية "لتأنيب الذات" وإظهار الحزن على مقتله أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية، وفي تلك المشاهد، ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف بـ"اللطم،" ويجرحون أنفسهم بخناجر أو سيوف، ثم يجلدون أنفسهم بالسياط في حركات متناسقة.