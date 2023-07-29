السعودية تطالب السويد بـ"إجراءات فورية لوقف الأعمال المتطرفة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة "رفض السعودية التام كل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم"، وذلك خلال اتصال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره السويدي توبياس بيلستروم.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، أكد الأمير فيصل بن فرحان مطالبة بلاده بـ"اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم".

‎وشدد أن "تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات".

يذكر أن السعودية كانت استدعت، في وقت سابق، القائم بأعمال السفارة السويدية لديها وسلمته مذكرة احتجاج طالبت خلالها السلطات السويدية بـ"وقف الأعمال المسيئة" للأديان.

وكذلك استدعت دول عربية ممثلي البعثات الدبلوماسية للسويد، للتعبير عن احتجاجها على تكرار حوادث حرق وتمزيق القرآن في السويد والدنمارك. في وقت طرد العراق السفيرة السويدية، وهاجم أنصار لتيارات شيعية مبنى السفارة السويدية في بغداد.

في نهاية يونيو/ حزيران، أحرق اللاجئ العراقي سلوان موميكا صفحات من المصحف وداس عليه ومزقه في العاصمة السويدية، ستوكهولم.