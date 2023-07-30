دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- جدّد نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، دعوته إلى قيام دولتين شمالية وجنوبية في اليمن، قائلا إن "إجبار جنوب اليمن على الوحدة مع الشمال تفريط لحقوق أهل السُنّة في الجنوب، إذا سقطوا في قبضة اليمن الشيعية"، على حد قوله.

وأوضح خلفان في تغريدة عبر حسابه في تويتر، مساء السبت: "إجبار الجنوب على الوحدة مع الشمال تفريط لحقوق أهل السنة في الجنوب، إذا سقطوا في قبضة اليمن الشيعية، التي ترى احتفالاتها بعاشوراء... فهذا يعني تسليم كل اليمن لإيران.. خلونا نكون صادقين ونخلي النقاط على الحروف".

وأضاف نائب قائد شرطة دبي في تغريدة أخرى: "من مساوئ الشماليين أنهم يقولون للعرب لا تتدخلوا في الشأن اليمني.. ولكن يحلون لإيران التدخل في شأنهم عجيبين".

وقال في تغريدة ثالثة: "من ينتظر خيرًا من اليمن الشمالي ليقف في الصف العربي.. فلينتظر.. أما أنا غسلت يدي من زمان".

وكان خلفان قد قال قبل أيام إن "تقسيم اليمن الذي كان على زمن الأجداد يفترض أن يُعاد.. هذه نصيحة ناصح... اللي مش مقتنع ينتظر".

ورأى نائب رئيس شرطة دبي، بعد ذلك أن اليمن "لا يعيش إلا برئتين" في إشارة إلى ضرورة قيام دولتين في هذا البلد.