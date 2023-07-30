دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نجل الفنان المصري، حسن يوسف غرقا في الساحل الشمالي وفقا لمسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية بمصر، الفنانة نهال عنبر، بتصريح لبوابة الأهرام.

وقالت عنبر وفقا للأهرام إنها "علمت بالخبر وأنها في الطريق إلى عائلة الفنان حسن يوسف لمؤازرتهم حيث إنها بإحدى القرى المجاورة للمكان الذي توفى غرقا به عبدالله نجل الفنان حسن يوسف بمستشفى العلمين".

وذكرت عنبر أن نجل الفنان حسن يوسف "توفي بسبب ما يسمي باسفكسيا الغرق بإحدى قرى الساحل الشمالي".

وعلق علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على الخبر بتغريدة قال فيها: " البقاء والدوام لله وحده، احسن الله عزاءكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ورضوانه والله يجعله شفيع لك يوم القيامة".