صورة ارشيفية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر بالرياض العام 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي الإسرائيلي، ايدي كوهين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة تناول فيها موضوع المبادرة العربية والسعودية والتطبيع مع إسرائيل.

وقال كوهين في تغريدته: "من قام بالمبادرة العربية سنة 2002؟ السعودية.. من يريد التطبيع الان؟ السعودية.. افهموها.. الهرولة السعودية للتطبيع معنا لم تتوقف يوما واحدا رغم الإنكار من جهتهم".

وفي عام 2002، طرح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحينها كان وليا للعهد قبل أن يصبح ملكا في 2005، مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الرابعة عشر بالعاصمة اللبنانية بيروت في 27 و28 مارس/ آذار من ذلك العام، وحصلت المبادرة على تأييد مجلس جامعة الدول العربية.

وبحسب نص المبادرة، طالبت الدول العربية إسرائيل بما يلي:

إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا.

الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

ومقابل ذلك عرضت الدول العربية ما يلي: