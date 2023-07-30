صور لقاء وزير دفاع السعودية ومحمد بن زايد في الإمارات تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور لقاء وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي معزيا بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صورا من اللقاء على صفحتها بمنصة تويتر، ذاكرة أن اللقاء كان، السبت، بقصر الشاطئ في أبوظبي.

ويذكر أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان من مواليد العين عام 1965، وهو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (مؤسس الدولة)، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

وكان ديوان الرئاسة في الإمارات أعلن، مساء الأربعاء، وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وأخ رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.