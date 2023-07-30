دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي 4 من أبناء مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطنية علي العبيد، مصرعهم بعد حريق نشب في منزلهم واختناقهم أثناء نومهم بمنطقة الأحساء في السعودية، في حادثة مفجعة، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر تويتر، الأحد.

وأضافت القناة السعودية أن "الدفاع المدني يحقق في الحادثة وأسبابها".

وقال مذيع القناة إن "مستأجر البيت شخصية معروفة في الإحساء وهو مدرب في نادي العدالة"، وكان خارج البيت هو وزوجته وحاول دخول المنزل عندما جاء إلى المنزل.

من جانبه، قال مالك المنزل لـ"الإخبارية"، إن والد الأطفال الضحايا لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بدخان الحريق.

ووصف مالك المنزل الحادثة، قائلا إنها "فاجعة كبيرة، وتلقينا الخبر بصدمة بالغة، وقال لي أحد الأشخاص إن هناك دخانا في المنزل، واتصلت على مستأجر المنزل وأبلغته، فجاء وحاول دخول المنزل، ولكنه لم يستطع، وجرحت يده... وجاء الدفاع المدني وطلب عدم دخول أحد، ودخل الدفاع المدني بأسرع وقت، ولكن الدخان كان من حوالي 40 دقيقة وهو ما أدى إلى اختناق الأطفال".

وأوضح مالك المنزل أن "الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ليلا، وأن والد الضحايا جاء للمنزل وأنه جاء بعده فورًا".

وأضاف: "تم العثور على الأطفال نائمين متأثرين بالاختناق واللي جابوهم وجدوهم على وضعهم خلال النوم، ولم يكن لديهم أي جروح أو كدمات".

وأفادت تقارير إخبارية سعودية أنه "كان بداخل المنزل بمدينة العمران في الأحساء الذي اندلع فيه الحريق أبناء المدرب علي بن إبراهيم العبيد، وهم: هبة، 10 سنوات، وحسين، 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة، وقد بدأ الحريق من الدور الأرضي، ثم امتد للطابق الثاني".

من جانبه، قدم الاتحاد السعودي للمبارزة عزائه عبر حسابه في تويتر، السبت، للمدرب علي العبيد بنادي العدالة الوطني للمبارزة في وفاة أبنائه.