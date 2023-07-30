ملك المغرب يثير تفاعلا بتصريح عن الجزائر والعلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار العاهل المغربي، محمد السادس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها حول الجزائر والعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة للملك محمد السادس خلال خطاب العرش وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حيث قال إن "عملنا على خدمة شعبنا، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار.. وخلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر؛ وهي علاقات مستقرة، نتطلع لأن تكون أفضل".

وتابع قائلا: "وفي هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا".

وأضاف: "ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين".