البرهان يتصل بوزير خارجية السعودية لبحث مستجدات الأوضاع بالسودان

الأحد ،

نشر الأحد ، 30 يوليو / تموز 2023

"الوضع يتدهور بشكل كبير".. الصليب الأحمر يدعو إلى استجابة إنسانية عاجلة في السودان

عبرت 30 كيلومترًا حافية القدمين.. قصة مروعة لامرأة حامل تهرب مع أطفالها الثلاثة من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، السبت، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أنه "جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة".

ونقلت الوكالة على لسان وزير الخارجية تأكيده للبرهان على "أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية".

وتابعت الوكالة أن "وزير الخارجية جدد دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".