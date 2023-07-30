دخان يتصاعد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان في 23 أغسطس/ آب 2015، بعد أعمال عنف.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— خيمت حالة من التوتر لعدة ساعات، على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مساء الأحد، إثر محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي في الشارع التحتاني، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضافت الوكالة: "أقدم مسلح مجهول على إطلاق النار باتجاه الناشط بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما سُمع دوي انفجار قذيفتين صاروخيتين ترددت أصداؤهما في مدينة صيدا".

وبالتزامن مع حالة التوتر، "كثف المسلحون انتشارهم بين منطقتي الصفصاف والبركسات، إثر إطلاق النار من قبل مسلح ملقب باسم (الصومالي)، على ناشط إسلامي عند سوق الخضار، وسط المخيم، مما أدى إلى إصابته في قدمه"، حسبما أضافت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأردفت الوكالة: "عقب العملية، تم إطلاق رشقات من أسلحة رشاشه متوسطة، وقنابل يدوية وانفجار قذائف صاروخية، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بينهم طفلتان، نُقلوا إلى مستشفى (النداء الإنساني) بالمخيم لتلقي العلاج".

كما "شهد المخيم حركة نزوح لعدد من العائلات باتجاه منطقة الفيلات المجاورة، بينما عادت حالة الهدوء للمخيم، بعد إجراء اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى طبيعتها"، طبقا للوكالة اللبنانية.