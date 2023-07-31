وزارة الدفاع الصينية: أول تدريب مع سلاح الجو الإماراتي في أغسطس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الدفاع الصينية في بيان الاثنين إن الصين والإمارات ستجريان تدريبا مشتركا للقوات الجوية في أغسطس/آب في منطقة شينجيانغ غرب الصين.

سيكون تدريب "درع الصقر 2023" أول تدريب بين سلاح الجو في البلدين.

ويهدف هذا التدريب إلى "تعزيز التبادلات العملية والتعاون بين القوات المسلحة في كلا البلدين" وإلى "تعزيز التفاهم والثقة المشتركين"، وفقا للوزارة.

ولم تذكر وزارة الدفاع الصينية تفاصيل إضافية حول التدريب بعد.

حاولت CNN الحصول على تعليق من الجانب الإماراتي لكنها لم تتلق ردا بعد.