دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن مباحث حماية الآداب ضبطت 7 رجال آسيويين بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب في معهد للمساج، مقابل مبالغ مالية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر (إكس)، مساء الأحد، إن "مباحث حماية الآداب، ضبطت 7 رجال آسيويين في معهد للمساج بمنطقة السالمية، بتهمة ممارسة الرذيلة".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في البيان: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط 7 رجال من جنسية آسيوية، بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، بمعهد مساج في منطقة السالمية، مقابل مبالغ مالية".

وأشارت إدارة الإعلام الأمني إلى أن تلك العملية "تمت من خلال استمرار المتابعة الأمنية ورصد معاهد المساج المخالفة، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الاثنين الماضي، ضبط 8 أشخاص بتهمة إدارة مسكن للقيام بأعمال منافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، في منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفراونية.