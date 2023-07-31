أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نائب محافظ مصرف لبنان، وسيم المنصوري، أنه سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس المصرف رياض سلامة، بعد انتهاء ولايته التي دامت 30 عامًا، الاثنين.

ودعا المنصوري، في مؤتمر صحفي، إلى إصلاحات طال انتظارها في البنك المركزي، بما في ذلك تطبيق ضوابط على رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المالية. كما قال إن على البنك المركزي أن يوقف تمويله للحكومة "بالكامل".

وأضاف المنصوري: "نحن أمام مفترق طرق، إما الحفاظ على السياسات القديمة التي ليست خيارًا وقد رأينا النتائج، وقدرات مصرف لبنان المركزي محدودة إذا حافظنا على سياسات التمويل القديمة ومبالغ الأموال في البنك المركزي (الاحتياطي) ستنتهي. ثم هذا يعني أننا يجب أن ننتقل إلى سياسة أخرى تتمثل في التوقف التام عن تمويل الحكومة".

وتابع: "نحن نتطلع إلى مرحلة انتقالية صغيرة تسمح لنا بتمويل الحكومة على أساس قانون صادر عن مجلس النواب اللبناني وتحت إشرافه، من خلال سلة كاملة من الإصلاحات الحقيقية القائمة على إعادة الهيكلة المالية - والاعتماد على ثلاث نقاط - أولاً الموافقة على القوانين التالية في الأشهر الستة المقبلة، موازنة 2023 تليها موازنة 2024 ضمن المدة المسموح بها دستوريًا، وقانون مراقبة رأس المال، وقانون إعادة هيكلة البنوك".

في وقت أظهرت لقطات مصورة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية لحظة وداع رياض سلامة مهام منصبه، حيث التف حوله عدد من الأشخاص، فيما سُمع صوت الطبول والموسيقى في خلفية المشهد..

واجه سلامة، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عامًا، دعوات متزايدة للتنحي بعد صدور أوامر اعتقال دولية ضده بتهم تتعلق بالاحتيال.

ويخضع رئيس البنك المركزي السابق للتحقيق في لبنان وثلاث دول أوروبية أخرى بزعم اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان المركزي خلال 30 عامًا من توليه منصب محافظ البنك المركزي.

قال موقع البنك المركزي على الإنترنت إن منصوري محام مدرب أسس مكتبه الخاص للمحاماة، وعمل في عدة مناصب حكومية قبل أن يتم تعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي.