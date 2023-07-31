دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مقر إقامته في أبوظبي، الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الاثنين.

وقالت الوكالة في بيان إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تبادل مع أخيه الملك حمد بن عيسى، الأحاديث الودية، التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسخة، التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، وخصوصية هذه العلاقات، والحرص المتبادل على استمرار تعزيزها".

وأعرب ملك البحرين خلال اللقاء "عن صادق تعازيه ومواساته إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله"، طبقًا لـ(وام).

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد "عن شكره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعازيه الصادقة، وما أبداه من مشاعر أخوية عميقة، تعبر عن متانة الروابط الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات والبحرين وقيادتيهما وشعبيهما"، حسب بيان الوكالة.