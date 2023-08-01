السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم اقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار، في "استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية... ودعمًا لمجلس القيادة الرئاسي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفادت واس أن الدعم الاقتصادي المقدم من السعودية إلى اليمن بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز، من شأنه معالجة "عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية اليمني سالم بن بريك، قوله: "إن الدعم الاقتصادي الجديد امتداد لسلسلة طويلة من الدعم التنموي والاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة منذ عقود، واستجابة هامة لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية".

كانت السعودية قدمت ودائع في البنك المركزي اليمني مجموعها 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022، بحسب واس.