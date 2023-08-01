دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتفق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مع عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بشأن ما وصفه الثاني بـ"شماتة" الممثل وجدي العربي بوفاة ابن نجل الفنان حسن يوسف، في حين ظهر العربي باكيا في برنامج يُقدمه وأكد أنه لم يشمت بوفاة ابن حسن يوسف لكنه يُذكره بـ"الشباب الذين ماتوا"، وذكر منهم أبناء قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا في مصر.

وكتب بكري عبر صفحته على "إكس" مساء الإثنين: "شماتة الفنان السابق وجدي العربي في وفاة نجل الفنان حسن يوسف هي خسة ووضاعة تكشف عن هوية صاحبها ومخالفته لأحكام ديننا الحنيف، هو يعبر فعلا عن نهج جماعته الإرهابية. هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون دينا ولا قيما ولا أخلاقا. الذين يشمتون في الوطن والشعب مع كل أزمة تواجهها البلاد ليس غريبا عليهم أن يشمتوا في موت نجل فنان ملتزم بالدين والقيم والأخلاق وكذلك السيدة والدته. رحم الله والدك يا وجدي يبدو أنه لم يحسن تربيتك".

ورد ساويرس على تغريدة بكري بالقول: "لأول مرة أوافقك في الرأي.. الله يعزيهم و يخفف عنهم .. مصاب أليم.. رحمة الله عليه".

وكان العربي قد ذكر حسن يوسف في منشور سابق بمن مات من أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين مثل ابن مرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات أخرى.

وظهر الممثل المصري في إحدى حلقات برنامج تلفزيوني يُقدمه باكيا وهو يقول: "يا أبيه حسن والله ما شمت فيك ولا للحظة إنما أردت أن أقول لك إن الموت كأس دوار على الجميع، النهاردة نزلوا فيديو والله أبكاني".

وأردف العربي قائلا: "الله يصبرو... والله... الله يصبرو... على قدر ما أهاننا وتعبنا وقال فينا ما ليس فينا... إن إحنا مش كدة"، وأردف: "أنا بس بفكرو وبقلو إن عمار محمد بديع مات وأن أسماء البلتاجي ماتت وحبيبة أحمد عبدالعزيز ماتت"، حسب قوله.

وأردف قائلا: "أنت يا أبيه حسن قادر على إنك تواجه الله سبحانه وتعالى وفي رقبتك دم الناس دول؟ أنت متأكد هتقدر تبقى أمام ربنا، يا جماعة أسأل الله أن يجعل له توبة"، حسب تعبيره.

وظهر العربي في فيديو آخر وهو يوضح طبيعة العلاقة الشخصية التي جمعت بين عائلته وعائلة حسن يوسف.

وكان نجل الفنان حسن يوسف تُوفي غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، حسبما ذكرت "بوابة الأرهام" الحكومية الرمصرية.