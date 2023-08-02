دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عينت أمريكا مارتينا سترونغ، سفيرة لواشنطن في الإمارات وذلك بعد أكثر من عامين تقريبا منذ انتهاء مهام عمل السفير الأمريكي السابق لدى الإمارات، جون راكولتا.

ويشغل شون ميرفي منصب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أبوظبي حاليا.

ونشرت السفارة تغريدة عبر صفحتها على منصة "إكس"، الإثنين، قالت فيها: "تهانينا لمارتينا سترونغ التي صادق مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة على تعيينها في منصب سفير لدى الإمارات العربية المتحدة. نتطلع إلى الترحيب بها في الإمارات قريباً!".

وقال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عبر صفحته على "إكس": "أخيرا وبعد طول انتظار، أمريكا تعين مارتينا سترونغ Martina Strong سفيرة في الإمارات".

وشغل راكولتا هذا المنصب بين عامي 2019 و2021 تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكانت سترونغ تشغل منصب القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في السعودية كما كانت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية والقائمة بأعمال السفارة في بلغاريا وشغلت مناصب استشارية في العراق وبولندا.

وحصلت الدبلوماسية الأمريكية على درجة البكالوريوس من جامعة ساوثرن ميثوديست، في دالاس بولاية تكساس، ودرجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا، في بيركلي.