محمد بن زايد يصل إلى الأردن والملك عبدالله وولي العهد باستقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية، عمّان، حيث كان باستقباله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد وصل إلى عمّان الأربعاء.

من جانبها، نقلت قناة "المملكة" الأردنية أن العاهل الأردني وولي العهد كانا باستقبال الرئيس الإماراتي لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري.

وجرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية في المطار واستعرض مع العاهل الأردني حرس الشرف وعزفت الفرقة الموسيقية النشيدين الأردني والإماراتي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لرئيس الإمارات، وفقا لـ"المملكة".

ورافقت مقاتلات من سلاح الجو الأردني طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها الأجواء الأردنية، وفقا لـ"المملكة".