أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا مبادرة حبوب البحر الأسود خلال مكالمة هاتفية الأربعاء، واتفق الزعيمان على زيارة بوتين لتركيا.

وجاء في البيان: "شدد الرئيس أردوغان على أهمية مبادرة البحر الأسود والتي يعتبرها (جسرا للسلام)، وأكد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات لتصعيد التوترات في الحرب الروسية-الأوكرانية".

وأضاف البيان: "وأشار الرئيس أردوغان إلى أن التعطيل طويل الأمد لمبادرة البحر الأسود لن يفيد أحداً، وأن الدول المحتاجة إلى الحبوب وذات الدخل المنخفض هي الأكثر معاناة، وأكد الرئيس أردوغان أن أسعار الحبوب التي انخفضت بنسبة 23% خلال هذه الفترة. زادت فترة التنفيذ بنسبة 15% في الأسبوعين الماضيين".

وتابع البيان: "ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة ودبلوماسية من أجل استمرار مبادرة البحر الأسود".

وشكر أردوغان نظيره على طائرتي الإطفاء البرمائيتين اللتين أرسلتهما روسيا إلى تركيا لمحاربتها حرائق الغابات.

وذكر البيان أن أردوغان "أعرب عن ارتياحه لتزايد اهتمام السياح الروس بتركيا، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم كسر رقما قياسيا في السياحة هذا العام بجهود مشتركة".